Ein bekannter Betrieb stellt um: Die Naturgärtnerei Wedenig in Feldkirchen holt sich im Jänner das Biozertifikat für Gemüse und Kräuter.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Wedenig und Hund Aron, Sohn Simon mit Tochter Katharina sowie Anna Wedenig © SCHUSSER

Von Chemie in seinen Gewächshäusern und Feldern hat er schon lange genug. Bereits vor 20 Jahren hat Michael Wedenig von der gleichnamigen Naturgärtnerei in Feldkirchen seinen Betrieb Schritt für Schritt auf naturnahe Produktion umgestellt. „Schließlich wollten wir etwas kultivieren, was wir auch selber essen können und wollen“, erzählt Wedenig. Mit Jänner 2019 wird er sich jetzt auch das Biozertifikat für sein Gemüse und für seine Kräuter holen.