Ingo Preiml und Margot Schratzer-Preiml haben sich jetzt kirchlich getraut © KK/Birgit Krainer

Kennengelernt hat sich das Paar in Feldkirchen, in einer Bar sind sich Ingo Preiml und Margot Schratzer-Preiml das erste Mal über den Weg gelaufen. Gegensätze ziehen sich an, heißt es oft. Zumindest auf beruflicher Ebene trifft das auf das Paar zu. Ingo Preiml (36) ist Informatiker, seine 36-jährige Frau Pflegedienstleiterin. Der Bräutigam kommt aus Feldkirchen, in seiner Freizeit widmet er sich gerne dem Klettern und dem Bouldern. Die Braut ist gebürtige Ebersteinerin, sie geht gerne in die Natur, liebt das Nordic Walking. Außerdem trifft sie sich gerne mit Freunden.