Übungsszenario: Sturz beim Downhill-Rennen © Nicole Kari

"Der Übungserfolg ist großartig. Solche Großübungen fördern die Zusammenarbeit. Es geht um gemeinsames Lernen und Wissenauffrischen“, sagte Patrick Egger vom Roten Kreuz Feldkirchen. Er war einer der Einsatzleiter bei der Großübung „Wunzen 2018“, die gestern, Samstag, in Obervellach über die Bühne ging.

200 Rotkreuz-Mitarbeiter aus den Bezirken Spittal, Hermagor, Villach und Feldkirchen waren im Einsatz, um die Versorgung von Verletzten bei einem Canyoning-, Rafting-, Downhill- und Paraglidingunfall zu üben. Die Bergrettungsstellen Fragant in Flattach und Mallnitz unterstützten mit Einsatzleiter Christian Loipold das Rote Kreuz bei der Übung in der Wunzenschlucht.