Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Stube spielt Simon Mayer zünftig auf. Oma Adelheid Dullnig ist die gute Seele auf der Heiligenbachhütte © Nicole Kari

Auf der Heiligenbachhütte an der Nockalmstraße weht dem Gast ein Hauch von vergangenen Zeiten entgehen. Strom gibt es keinen. Betritt man die urige Hütte, fällt einem als erster die offene Feuerstelle ins Auge. „Hier haben wir bis Anfang der 1950er Jahre noch eingeheizt“, sagt Walter Dullnig. Er ist auf dieser Alm, die seit Generationen im Familienbesitz ist, aufgewachsen. Schon mit zwölf Jahren war er auf 1860 Meter Seehöhe als Halter unterwegs. „Gemeinsam mit einer Sennerin hieß es, auf das Vieh aufpassen. Der Fußmarsch ins Tal brauchte fünf Stunden. Es war schon ein einsames Leben hier oben als Halterbub“ erinnert sich der 77-Jährige.

Diese Abgeschiedenheit war Nährboden für alte Geschichten. Um die Heiligenbachhütte ranken sich viele davon. Diese gibt der rüstige Pensionist mit großem Eifer an seine Enkel, im Speziellen aber an Simon Mayer, weiter. Der 18-Jährige hat ein unbändiges Interesse an Familienchronik und Sagenwelt. Großvater Walter Dullnig beim Holzspalten mit Enkel Simon Mayer. Er sagt: „Es ist schön, dass unsere Hüttentradition mit Simon auch in Zukunft erhalten bleibt“ Foto © Nicole Kari

„Ein Funke Wahrheit steckt in jeder Sage“, sagt der Tischlerlehrling, das Sagenbuch erzählbegierig in der Hand. Zielsicher schlägt er eine Seite auf. „Diese Geschichte hat mein Urgroßvater dem Heimatforscher Matthias Maierbrugger erzählt“, deutet der junge Liesertaler auf den Text. Demnach soll vor rund 200 Jahren ein Bursche die Sennerin auf der Heiligenbachhütte besucht haben. Als sie mit der Hand über seinen Rücken fuhr, war dieser hohl. Ein Merkmal des Teufels. Nur mit Kräuterzauber gelang es, den teuflischen Verliebten wieder loszuwerden.

„Zugegeben, diese Teufelsgeschichte ist nur schwer zu glauben“, sagt Simon augenzwinkernd. Eine Aussage hat sie aber: Mädchen, nehmt euch vor den Burschen in Acht! Auffällig viele Sagen haben kein Happy End. Wohl gerade weil sie zur Achtsamkeit ermahnen wollen. 1902 wurde die Hütte abgerissen und neu gebaut Foto © Nicole Kari

In diese Kategorie lässt sich auch eine Spukgeschichte, die sich in der Grundalm zugetragen haben soll, einordnen. Einem Halter hätte dort der Wintereinbruch überrascht, er erfror. Als Geist soll er seitdem im alten Bauernhaus sein Unwesen treiben. „In meiner Kindheit hat der Grundalm-Geist noch herumgespukt und die Töpfe am Herd umgeworfen, hat man sich erzählt“, schildert Walter Dullnig. Ängstlich sei er wegen diesen Erzählungen aber nie gewesen, denn „fast bei jeder Hütte bekam man damals Geschichten von Geistergestalten kredenzt“.