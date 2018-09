Facebook

Die Mitglieder des Kulturvereines Steuerberg freuen sich heuer über besonders reichhaltiges Dörrgut. Die Kletzen werden dann von ihnen weiterverarbeitet © Traussnig

Obst dörren mit einem modernen Trockenautomaten kann doch jeder. In der kleinen Ortschaft Köttern in der Gemeinde Steuerberg scheint die Zeit hingegen stillzustehen. Dort wird das Obst noch gedörrt wie anno dazumal. Mit Feuer, viel Rauch und heißen Kugelsteinen in einer über 200 Jahre alten Dörrhütte. Nur mehr wenige beherrschen diese alte Methode, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Schon damals war es Brauch, Obst wie Birnen, Äpfel oder Zwetschken auf Schnüre aufgefädelt in Räumen oder in der Sonne zu trocknen. Später hatte fast jeder Bauernhof eine eigene kleine Dörrhütte aus Lehm.

