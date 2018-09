Facebook

Ottowitz und Gregorič © KK/Privat

Auf ein besonderes Benefizkonzert dürfen sich die Feldkirchner am Mittwoch, dem 26. September, freuen. Janez Gregorič (Gitarre) und Arthur Ottowitz (Mundharmonika) präsentieren "JanArt-Cuvèe - die neue CD". Veranstalter ist der Lions Club Feldkirchen-Ossiacher See. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Amthof, Eintrittskarten für 15 Euro sind bei allen Club-Mitgliedern, bei Herrenmoden Lengger und der Salvator Apotheke am Hauptplatz erhältlich.

Mit dem Erlös werden sozial Schwächere im Bezirk unterstützt.