Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bänderhutfrauen mit Nachwuchs vor der Kulisse des Ossiacher Sees © KK/Dorfgemeinschaft

Begonnen hat alles vor 40 Jahren mit einem Flohmarkt im Rahmen des Kirchtages. Der Erlös sollte dem Kauf einer Kirchenorgel zugute kommen. Der Erfolg war so groß, dass die Protagonisten beschlossen, die Dorfgemeinschaft Steindorf zu gründen. Aus der Taufe gehoben wurde die Gemeinschaft schließlich, von Gründungsobmann Ernst Trampitsch am 4. November 1978 im Gasthaus Radinger. Dieses Jubiläum wird am Sonntag ab 10 Uhr gefeiert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.