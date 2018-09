Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die L 69 soll ab 2019 umfassend saniert © Michaela Auer

Auf der Tentschacher Landesstraße (L 69) herrscht ein beachtliches Verkehrsaufkommen. Wer die Straße benutzt, den begleiten Risse in der Fahrbahn, Unebenheiten und teilweise Asphalt-Flickwerk auf seiner Fahrt. „Es stimmt, dass sich die L 69 in einem mangelhaften Zustand befindet“, bestätigt auch das Büro von Landesrat und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP). Vor allem der Abschnitt vom Tentschacher Berg bis Liebenfels, also auf einem Streckenabschnitt von etwas mehr als sechs Kilometern Länge, falle der Straßenzustand in die Güteklasse IV und werde mit „mangelhaft bis schlecht“ bewertet. Gruber habe nun die Erstellung eines kompletten Sanierungskonzeptes beauftragt. „Das wird 2019 in das Bauprogramm Kärnten aufgenommen und soll Schritt für Schritt umgesetzt werden“, heißt es.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.