Liebenfels"Mehrverkehr" sorgt für Diskussionen

Bei der „Energetica“ in Liebenfels laufen bereits Bauarbeiten. Neue Zufahrt soll Verkehr ableiten © Michaela Auer

Auf dem ehemaligen Gelände des Unternehmens Hasslacher werden in Zukunft Solarmodule produziert. Das Unternehmen „Energetica“ aus Klagenfurt siedelt sich in Liebenfels an und plant das „größte Produktionswerk für Solarmodule in Europa“. „Damit ist auch mit weitreichenden Verkehrsauswirkungen zu rechnen“, sagt der St. Veiter Peter Baumgartner. Diese seien jedoch nicht berücksichtigt worden, „es gibt kein ausreichendes Verkehrskonzept, das den entstehenden Mehrverkehr bedenkt.“

