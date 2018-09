33-jähriger wurde Montagabend tot in seiner Wohnung aufgefunden. Obduktion ergab, dass der Mann an einem Drogenmix verstorben ist.

Der Mann starb an einem Drogenmix © Fotolia

Was viele schon befürchtet hatten, ist jetzt traurige Gewissheit. Jener 33-jährige Feldkirchner, der Montagabend tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde, ist Kärntens 18. Drogenopfer in diesem Jahr. Laut Polizei starb der Mann an einem Drogenmix. Das hat eine Obduktion ergeben, die Mittwochvormittag durchgeführt wurde.

