„So arbeitet Feldkirchen!“ Unter diesem Motto findet am Donnerstag ein Speed-Dating am AMS-Parkplatz statt.

160 Schüler treffen sich mit 40 Berufsvertretern © KK/BBOK

Im Auftrag des AMS und des Landes Kärnten organisiert die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) morgen, Donnerstag, von 10 bis 12 Uhr am AMS-Parkplatz in Feldkirchen ein Speed-Dating, bei dem 160 Schüler der siebten und achten Schulstufe auf 40 Berufsvertreter treffen.

Im Schnelldurchlauf interviewen die Schüler Arbeiter, Angestellte und selbstständig Erwerbstätige und erfahren so Wissenswertes über Berufe, Vor- und Nachteile und ganz persönliche Erfahrungen aus dem Berufsleben der Interviewpartner. „Mit dem Projekt rückt die BBOK die Arbeitswelt beziehungsweise die Feldkirchner Berufsszene in den Fokus öffentlicher, insbesondere jugendlicher, Auseinandersetzung“, so der Veranstalter. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung am Donnerstag, dem 27. September, statt.