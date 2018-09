Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Veranstaltungsleiter Kurt Ostermeier auf Schloss Gradisch © Markus Traussnig

Normalerweise ist das Schloss Gradisch in Feldkirchen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Am Wochenende macht Besitzer Karl Georg Goëss (64) für „Gartenlust“ aber eine Ausnahme.

Organisiert wird die Gartenausstellung von der „Loco Veranstaltungs GmbH“ aus Deutschland. „Wir sind relativ flächendeckend in Österreich unterwegs. In Kärnten hatten wir in den letzten acht Jahren keine Ausstellung mehr. Es ist etwas Besonderes, in einer privaten Schlossanlage und nicht in einem Gewerbepark oder Messegelände einzukaufen, zu flanieren und einige schöne Stunden zu verbringen“, freut sich Veranstaltungsleiter Kurt Ostermeier.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.