Jede Art von Chor, Kinder, Männer, Frauen, gemischte, große und kleine Chöre, sind willkommen © Highwaystarz/Fotolia

Der Wiener Christkindlmarkt ist einer der vorweihnachtlichen Höhepunkte für viele Wiener und Wienbesucher. Schon im Vorjahr wurde das Marktangebot um die Auftritte der unterschiedlichsten Chöre erweitert. Auch heuer sollen die Marktbesucher mit den Darbietungen erfreut werden. Akan Keskin vom Verein zur Förderung des Marktgewerbes, der den Markt organisiert, zeigte sich begeistert: "Wir wollen, dass die Gäste jedes Jahr mit besonderen Attraktionen verwöhnt werden und freuen uns, dass die Auftritte der Chöre auf so große Begeisterung gestoßen sind. Auch bei vielen Chören bestand bereits im vergangenen Jahr Interesse daran, heuer wieder teilzunehmen."

Nun werden Chöre, ganz egal woher sie kommen, dazu aufgerufen, die Christkindlmarkt-Gäste mit ihren musikalischen Darbietungen zu verwöhnen. Da die Termine sehr beliebt sind, werden sie nach dem "First come, first serve"-Prinzip vergeben. Wer sich schnell anmeldet, kann sich damit einen Termin zwischen dem 1. und 23. Dezember sichern. Die Auftritte finden ab 1. Dezember täglich von 18 bis 18.30 Uhr statt. Bei der Anmeldung können drei Wunschtermine angegeben werden, die – soweit möglich – eingeplant werden. Weiters sind bei der Anmeldung der Name des Chors und Anzahl der Mitglieder sowie Art der Musik und eine Ansprechperson anzuführen.

Pro Chor und Auftritt zahlt der Veranstalter eine Aufwandsentschädigung von 200 Euro, und zusätzlich für jedes singende Chormitglied einen Gutschein für einen Punsch und eine Speise.

Der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz findet im Rahmen des Wiener Weihnachtstraums statt, der den gesamten Rathausplatz in eine Weihnachtlandschaft verwandelt. Von 16. November bis 26. Dezember können die Gäste die weihnachtliche Stimmung genießen und bei Punsch und Kaiserschmarrn aufs Christkind warten.

Anmeldung für alle Chöre unter office@vzfm.at.