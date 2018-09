"Feuerberg"-Lehrling Moritz Standmann bei der „Jeunes Chefs Rôtisseurs Competition 2018“ unter den besten zehn der Welt. Er trat gegen 31 weitere Jungköche aus aller Welt an.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Moritz Standmann (Mitte) bei der Award Zeremonie © Mountain Resort Feuerberg

Moritz Standmann (18), Mitglied des Küchenteams im Mountain Resort Feuerberg, trat für Österreich beim internationalen Finale der „Jeunes Chefs Rôtisseurs Competition 2018“ in Taiwan an und landete erfolgreich unter den Top 10.

Jungkoch Moritz Standmann hat als Vertreter für Österreich an der Weltmeisterschaft der Jungköche „Jeunes Chefs Rôtisseurs Competition 2018“ teilgenommen. Der internationale Wettbewerb der „Chaîne des Rôtisseurs“ fand erstmals in der Hafenstadt Keelung im Nordosten von Taiwan statt.

Drei Gänge, drei Stunden

32 erstklassige Jungköche aus aller Welt traten an, um den Titel zu holen. Bei einem „Blinden Wettbewerb“ erfahren die Teilnehmer erst am Start, welche Zutaten ihnen zur Verfügung stehen. Blaukrabbe, Tofu, Frischkäse, Chia-Samen, Steinpilze, Lammrücken und Banane waren heuer die Pflichtzutaten, die jeder Teilnehmer in seinem Menü integrieren musste. Das 3-Gänge-Menü musste innerhalb von dreieinhalb Stunden zubereitet und angerichtet werden.

Der Titel ging an Joseph Tran aus Kanada, den zweiten Platz holte der Deutsche Michael Becherer und der dritte Platz ging an Emmiina Marianne Lehtonen aus Finnland. Standmann kochte sich mit seinem Menü erfolgreich unter die Top 10 der Jungköche. „Es war eine einmalige Erfahrung. Sei es die 36 Grad im Schatten und die 94 Prozent Luftfeuchtigkeit in Keelung, das Kochen mit dem Gasbackofen, der sehr anspruchsvolle Wettbewerb, die geschlossenen Freundschaften, der Austausch mit Kollegen aus aller Welt oder das taiwanische Essen.“