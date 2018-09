Kleine Zeitung +

Drogen im Spiel? Toter in Feldkirchen: Obduktion angeordnet

Männliches Todesopfer in Feldkirchen: Die Todesursache ist noch unbekannt, die Polizei ist vor Ort. Ob es sich bei dem männlichen Todesopfer um den 18. Drogentoten in Kärnten handelt, ist noch nicht klar. Obduktion am Mittwoch.