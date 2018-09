Facebook

Arbeiten zu "Harri Pinter, Drecksau" © Markus Traussnig

Es hat lange gedauert, bis Helmut Grasser, einer der bekanntesten Filmproduzenten mit Kärntner Wurzeln, für einen Spielfilm in seine alte Heimat zurückkehrte. Zwar hat er sein Feriendomizil in Kärnten, seine Profession übte er aber anderswo aus. In Wien, wo er 1989 die „Allegro Film“ gründete, in Südtirol, wo er „Das finstere Tal“ (2014) drehte oder am Traunsee, wo er 2006 mit „In 3 Tagen bist du tot“ zeigte, wie düster es im Salzkammergut sein kann. Bei beiden Filmen sagte Grasser, dass er sie sich auch gut in Kärnten vorstellen hätte können. Nur kam es nicht dazu, da es keine professionelle Filmförderung gab.

