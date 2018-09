Facebook

Vukasin Miskovic, Lorenz und Peter Pichler, Marta Hinteregger, Arno Blasge, Ursula Effenberger und Gerald Eschenauer (von links) © Julia Jank

Am Samstagrezitierte der Villacher Schauspieler und Schriftsteller Gerald Eschenauer auf Einladung des Kultur- und Kunstvereins Bodensdorf (KUKUBO) und der Gemeinde Texte von Rainer Maria Rilke. Ein Abend, der musikalisch vom Trio "Diabolico" mit Lorenz und Peter Pichler an den Flöten und Vukasin Miskovic an der Konzertgitarre getragen wurde. KUKUBO-Veranstalterin und Bibliothekarin Marta Hinteregger zeigte sich glücklich über die Auswahl der Texte und den hochwertigen lyrischen Abend. In Vertretung des Kulturreferenten führte Arno Blasge in den Abend ein. Literarische Zaungäste im Kultursaal Bodensdorf: Verlegerin Ursula Effenberger, BUCH13-Lady Julia Jank, Schriftsteller Harald König, Irene Wurmitzer mit St. Veiter Abordnung, Verena und Thomas Sternig, Karin Stattmann, Renate Kogler und Ingeborg Gabriele Glanzer.