Gabriele Kraxner von „Gabi’s Kinderwelt“ beklagt die zu hohen Mieten in Feldkirchen © Springer

Die Gerüchteküche in Feldkirchen brodelt, so hört man immer wieder von möglichen Geschäftsschließungen – wie zum Beispiel von MPreis und Pagro: „Das stimmt beides nicht. MPreis sucht derzeit nach einem neuen Lokal, möchte sichtbarer werden. Der Milesipark an sich ist durch den Discounter Action wieder toll belebt worden“, so Bürgermeister Martin Treffner. Von MPreis und Depot selbst liegen keine Stellungnahmen vor.