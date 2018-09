Facebook

Das Embatex-Gebäude in Feldkirchen © Manfred Schusser

Zu vermieten sind seit längerer Zeit Räumlichkeiten der Firma Embatex in Feldkirchen: „Es kann, bis auf einen Teil von 500 Quadratmetern, alles gemietet werden“, sagt Geschäftsführer Christian Wernhart und fügt an: „Mein Interesse ist es jetzt, das Gebäude so schnell wie möglich wieder zu beleben.“



Insgesamt sind rund 2000 Quadratmeter Bürofläche sowie über 5000 Quadratmeter Produktions- und Lagerhallenfläche frei. Der große Vorteil, den Wernhart anpreist: „Alles ist in Schuss und genehmigt, die Büroflächen sind vollständig möbliert, es müsste nicht eingerichtet werden. Man könnte sofort einziehen.“ Gespräche über den Verkauf des gesamten Gebäudes sind laut Wernhart aber auch im Gange.