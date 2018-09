Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verena Reichmann © Johannes Pacheiner

In der Buchhandlung Breschan in Feldkirchen liest am Mittwoch, dem 19. September, die junge Autorin Verena Reichmann aus ihrem Buch "Liebes Schulsystem". Wir haben gelernt, das Unvermeidliche zu ertragen, so die Autorin. Die Lesung, die bei freiem Eintritt besucht werden kann, wird von der Beratungsstelle "Lichtblick" organisiert.

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (0 42 76) 298 29.