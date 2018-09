Sirnitz Achtjähriger auf Spielplatz schwer verletzt

Beim Spielen auf einem Spielplatz verletzte sich ein achtjähriger Schüler am Donnerstag schwer.

Achtjähriger auf Spielplatz schwer verletzt © C11

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr kam in seiner Heimatgemeinde Sirnitz ein achtjähriger Schüler auf einem Spielplatz beim Spielen - ohne Fremdeinwirkung – schwer zu Sturz. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde nach ärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt geflogen.