Einer von knapp 30 Reindlingen, die Niederbichler heuer zum Fest beisteuert © David Springer

Für Reindlingliebhaber findet am Sonntag in Gnesau das 13. Reindlingfest statt. Von Anfang an mit dabei ist Ursula Niederbichler (69), die mit ihrer Bänderhuttrachtengruppe unter anderem für die Zubereitung der Reindlinge zuständig ist.„Wir sind damals gefragt worden und haben sofort ja gesagt. Zu Beginn war es noch ein kleineres Fest, mittlerweile wird es von Jahr zu Jahr größer“, so die Obfrau der Gruppe, die diese Funktion schon seit der Gründung vor 34 Jahren ausübt. Anfangs war die Gruppe alleine für das kulinarische Wohl zuständig. Mittlerweile wird sie von der Musikkapelle Zedlitzdorf sowie der Singgemeinschaft Gnesau unterstützt.

Es sind Unmengen an Reindlingen, die für das Fest gebacken werden. „Alleine im Vorjahr waren es 246 Stück. Vor zwei Jahren, als unsere Partnergemeinde aus Hornstein zu Gast war, waren es sogar um die 330. Dazu machen wir auch noch die gefüllte Butter. Anfangs waren wir noch zusätzlich für die gelbe Suppe zuständig, das schaffen wir jetzt aber nicht mehr“, erzählt Niederbichler.

Fest & Programm Wann & wo? Sonntag, 16. September, am 11 Uhr beim Gasthaus Kirchenwirt in Gnesau

Programm. Begrüßung und Bieranstich mit Bürgermeister Erich Stampfer; Eröffnung der Künstlerausstellung aus dem Alpe Adria Raum; Konzert der Feuerwehrmusikkapelle Zedlitzdorf; Auftanz der Landjugend Zedlitzdorf; Trachtenmodeschau, Livemusik, Kinderprogramm sowie ein Gewinnspiel

Wetterfest. Das Fest findet bei jeder Witterung statt

Gebacken wird bei den aktuell 28 Mitgliedern der Bänderhuttrachtengruppe privat zuhause: „Jeder backt so viel, wie er kann. Jede Frau hat beim Reindling ihr eigenes Geheimnis und bemüht sich, dass er so gut wie nur möglich wird“, so die 69-jährige, die Mutter von vier Kindern ist. Variiert wird sehr viel, gefüllt wird unter anderem mit Kakao, Kürbiskernen, Nüssen, Mohn, Dinkel und klassisch mit Zimt, Zucker und Rosinen. Im Vorjahr hatt Niederbichler alleine 26 Stück gebacken. Heuer sollen es mindestens gleich viel, wenn nicht noch mehr werden.

