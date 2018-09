Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerald Eschenauer © Veranstalter

Im Rahmen der Steindorfer Kulturtage, die am Freitag traditionell mit dem Kleingruppensingen im Piller Saal um 19.30 beginnen, findet am Tag darauf, am Samstag, im Kultursaal in Bodensdorf eine Lesung mit Musik statt. Der Kärntner Schriftsteller Gerald Eschenauer (Foto) liest Werke des bekanntesten deutschsprachigen Dichters Rainer Maria Rilke. Begleitet wird der Villacher Autor an diesem Abend vom Klassik-Trio „Diabolico“ mit Lorenz und Peter Pichler sowie Vukasin Miskovic. Zu hören sind Werke von Paganini, Mozart und Schubert. Organisiert wird der Lyrik-Abend vom Kunst- und Kulturverein Bodensdorf (KUKUBO), Marta Hinteregger und dem Kulturreferat. Karten für diesen lyrisch-musikalischen Abend, der ins Herz gehen soll, sind an der Abendkasse um zehn Euro erhältlich.

Lesung mit Musik. Samstag, 15. 9., Kultursaal Bodensdorf, 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter der Telefonnummer 0650-683 89 66