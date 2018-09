Am Freitag eröffnet Miki Aleksic unweit der Autobahnabfahrt in Maria Gail sein neues 4-Sterne-Hotel. Er investierte 5,5 Millionen Euro.

Am Mittwoch wurde beim neuen„Hotel Seven“ in Maria Gail noch eifrig gearbeitet. Am Freitag wird es offiziell eröffnet © Hannes Pacheiner

Noch tummeln sich Handwerker auf der Baustelle. Noch wird gehämmert, gebohrt, geschraubt und ausgemalt. Auch Bauherr Miki Aleksic hat jede Menge um die Ohren, damit sein neues 4-Sterne-Hotel an der Autobahnabfahrt Faaker See bis zur inoffiziellen Eröffnung heute Abend im schönsten Licht erstrahlt. Offiziell hat das „Hotel Seven“ ab Freitag 9 Uhr geöffnet. Bis dahin soll auch die Leuchtreklame vom Hoteldach prangen.

5,5 Millionen Euro investiert der als „Hendlbaron“ bekannte Geschäftsmann in das Projekt mit 68 Zimmern und knapp 150 Betten. Einzelzimmer gibt es ab 69 Euro. Das Doppelzimmer ebenfalls inklusive Frühstück ab 99 Euro. „Wir sehen uns primär als Business- und Urlaubshotel, aber natürlich sind auch einheimische Gäste herzlich willkommen“, sagt Aleksic.

Im Restaurant mit 100 Sitzplätzen und auf der Terrasse mit 50 weiteren Plätzen gibt es Frühstück ab 6.30 Uhr. Die Speisekarte wird von Pasta, Steak, Salate und speziellen Desserts dominiert. Von Mikis Hendlklassikern sollen zwei angeboten werden. Auch zwei Mittagsmenüs wird es geben. „Wir bieten internationale Küche und kochen mit heimischen Produkten. Egal ob Fleisch, Milch, Käse oder Brot“, betont der Österreicher mit bosnischen Wurzeln. Willkommen sind auch Weihnachts-, Geburtstags- und Familienfeiern.

Zudem gibt es im Hotel einen Seminarraum, eine Parkgarage, und drei vermietete Geschäftsflächen. „Wir schaffen 30 neue Arbeitsplätze“, sagt Aleksic, für den zuletzt 18 Stundentage keine Seltenheit waren. „Es war irgendwie aufregend, zum ersten Mal ein Hotel zu bauen. Es war viel Stress, aber jetzt bin ich stolz, dass wir das geschafft haben“, so Aleksic, der sich vor allem bei Gattin Svetlana und seinen drei Kindern für die tatkräftige Unterstützung bedankt. „Mein Dank gilt auch der Stadt Villach“, so Aleksic.

Eine tiefere Begründung für den Hotelnamen gibt es nicht. „Das ist mir quasi im Schlaf eingefallen“, sagt der Unternehmer.

Claudia Boyneburg-Lengsfeld-Spendier, Sprecherin der Villacher Stadthotels, ist positiv gestimmt: „Es gibt Bestrebungen, das neue Hotel zu den Stadthotels aufzunehmen. Für uns stehen Kundenzufriedenheit und Qualität an oberster Stelle.“

