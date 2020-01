Facebook

Am Sonntag herrscht Hochdruckeinfluss in unserem Land vor. Deshalb zeigt sich nach der unterschiedlich raschen Auflösung einiger dichter Nebel- oder auch Hochnebelbänke vor allem an den Seen und Flüssen tagsüber zumeist wieder die Sonne am Himmel und nicht selten ist es sogar richtig wolkenlos. Die Sicht auf den Bergen ist sehr günstig und die Temperaturen in der Höhe sind auch sehr angenehm. In den Niederungen steigen die Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in St. Veit an der Glanl auf Werte bis nahe +5 Grad. "In länger schattigen Tallagen kann es hingegen sogar am Nachmittag leicht frostig sein und in den Morgenstunden ist es überall in unsren Niederungen zum Teil sehr frostig", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu berichten.