Wetter in St. Veit und Feldkirchen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Dienstag heißt es den Regenschirm mitzunehmen © (c) Patrizia Tilly/Fotolia

Wir liegen vorerst noch im Einflussbereich eines Tiefs mit dem Namen "Dian" über Oberitalien. "Im Jahr 2020 tragen die Tiefs nämlich weibliche Vornamen", merkt der Wetterfrosch Werner Troger nebenbei an. Das Wetter zeigt sich dabei meist trüb und speziell in der ersten Tageshälfte regnet und schneit es noch. Die Schneefallgrenze sinkt bis in Talnähe herab, zum Beispiel im Nockgebiet.