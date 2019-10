Wetter in St. Veit und Feldkirchen

© Fuchs Jürgen

Am Sonntag liegen wir weiterhin im Einflussbereich eines riesigen Hochdruckgebietes und dieses schickt auch recht warme Luft zu uns ins Land. Zu Tagesbeginn gibt es am Sonntag aber auch wieder einige Nebel- oder Hochnebelbänke. Tagsüber scheint dann jedoch nach der Auflösung des Nebels zumeist wieder die Sonne und nur zeitweise gibt es ein paar Wolkenfelder in zumeist höheren und mittelhohen Luftschichten.