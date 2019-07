Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mittwoch bietet sich auch für Radausflüge an © FOTOLIA/KZENON

Einiges an Sonnenschein, mäßig warm, das hat der Sommer am Mittwoch zu bieten. Ein Hochdruckgebiet dehnt sich von Nordwesten her zu uns aus. Es bringt zunehmend trockenere Luft. Die Sonne kommt aus diesem Grund viel besser und viel öfter zum Zug. Die morgendliche Restbewölkung und der Nebel im Zollfeld lösen sich bald auf. Der Tag startet frisch und selbst am Nachmittag wird es trotz Sonne nicht allzu warm. Die 25-Grad-Marke wird kaum irgendwo erreicht.