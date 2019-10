Am Samstag zumeist recht sonniges und am Nachmittag auch angenehm warmes Wetter bei 13 bis 19 Grad.

© KK/Villach Tourismus Franz Gerdl

Ein Hochdruckgebiet bestimmt am Nationalfeiertag das Wettergeschehen in unserem Land. Dabei gibt es in den Morgenstunden jedoch über den Niederungen ein paar dichtere und stellenweise auch etwas zähere Nebel- oder Hochnebelbänke. Diese lösen sich zumeist am Vormittag auf. Ansonsten hat der Samstag viel an Sonnenschein zu bieten und oft ist es sogar wolkenlos.