© Robert Kneschke - Fotolia

Am Pfingstsonntag gibt es zunächst etwas mehr Sonnenschein, später wieder dichtere Wolken bei 14 bis 18 Grad. Das Tiefdruckgebiet über Osteuropa ändert seine Lage nur wenig und beeinflusst uns daher auch nur am Rande. Vorerst lockert es auch noch etwas mehr auf und es zeigt sich somit zwischendurch die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen dann jedoch vom Nordosten her langsam mehr und kompaktere Wolken auf und über einigen Bergen entwickeln sich zusätzlich auch wieder ein paar Quellwolken. Dabei sollte es jedoch zumeist trocken bleiben und nur sehr vereinzelt ist ein kurzer, leichter Regenschauer nicht auszuschließen. "Der Pfingstsonntag eignet sich am ehesten für kleinere Unternehmungen im Freien", empfiehlt der meteo-Experte Reinhard Prugger. Die Temperaturen ändern sich kaum und erreichen damit in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Liebenfels nur eher bescheidene Werte nahe +17 Grad.