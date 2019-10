Wetter in St. Veit und Feldkirchen

© Fuchs Jürgen

Nach Durchzug einer Kaltfront dreht der Wind in der Höhe auf Nordwest und der Luftdruck beginnt bereits leicht zu steigen. Damit bessert sich das Wetter allmählich wieder. Richtung Brückl dauert es aber am längsten, ehe die Sonne durchkommt. In Richtung Gnesau wird es hingegen rasch sonniger.