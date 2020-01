Wetter in St. Veit und Feldkirchen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Markus Traussnig

Nach Abzug einer Störungsfront beginnt der Luftdruck zu steigen, gleichzeitig nimmt die Luftfeuchtigkeit ab. Mit auffrischendem Nordwestwind wird es zunehmend sonnig. Lediglich m Nockgebiet dürften zum Teil noch leichte Schneeschauer von Norden her übergreifen, und zwar am ehesten in den Morgenstunden.