Wetter in St. Veit und Feldkirchen

© Markus Traussnig

Ein Italientief bestimmt am Freitag weitgehend das Wetter bei uns im Land. Die Wolken sind daher zumeist recht dicht und es kann den ganzen Tag über auch immer wieder regnen und schneien. Dabei pendelt die Schneefallgrenze zumeist zwischen 500 und 1000 m Seehöhe, wobei es am Morgen am weitesten herabschneien sollte.