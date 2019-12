Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Sanftpfote ist der Regen egal. Am besten, man macht es am Sonntag der Katze nach. © Fotolia/ Patrizia Tilly/stock.adobe.com

Ein weiteres Italientief bringt uns am Sonntag wieder dichte Wolken und tagsüber auch zeitweise Regen und Schneefall. Die Schneefallgrenze liegt zumeist über 1000 m Seehöhe. Später am Tag dreht dann der Wind in der Höhe langsam zunehmend auf Nordwest und das Wetter beginnt sich daher auch zu beruhigen. Die Regenschauer klingen langsam ab und die Wolken können in der Folge sogar auflockern.