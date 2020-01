Facebook

Dank starkem Hochdruckeinfluss verbleiben wir in trockener und für die Jahreszeit vergleichsweise milder Luft. "Damit dürfen wir die Erwartungen an das Wetter erneut so hoch als möglich ansetzen", verspricht der gut gelaunte Wetterfrosch Werner Troger. Die Sonne scheint dabei am Donnerstag völlig ungestört vom Himmel. Nebelfelder, wie etwa am Krappfeld, lösen sich rasch auf.