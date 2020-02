Facebook

Wer mit den Kindern raus will - könnte sein, dass die Sonne dabei ist. © Fotolia/Miredi

Trotz einiger Wolkenfelder vom Norden her ist es zeitweise sonnig und angenehm mild bei 10 bis 14 Grad. Am Sonntag strömt immer noch recht milde Luft zu uns ins Land. In der vorherrschenden West- bis Nordwestströmung ist jedoch eine Luftmassengrenze eingelagert und diese nähert sich langsam vom Norden her unserem Land. Es scheint tagsüber immer wieder die Sonne, länger vor allem in den südlichen Landesteilen.