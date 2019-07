Tagsüber wird es am Samstag wieder recht sonnig und hochsommerlich. Die Temperaturen schwanken zwischen 27 bis 32 Grad.

Wetter in St. Veit und Feldkirchen

© Thaut Images - stock.adobe.com

Bei schwachem Hochdruckeinfluss scheint am Samstag tagsüber die meiste Zeit über die Sonne. Nachmittags bilden sich dann langsam über den Bergen einige Quellwolken aus und diese dürften später am Tag da und dort sogar schon etwas dicker werden. Bis zum Sonnenuntergang sollte es jedoch zumeist noch trocken bleiben, später steigt aber das Gewitterrisiko an.