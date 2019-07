Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© EXPA Pictures

Der Samstag beschert uns leider kein stabiles Wetter. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken oder Quellwolken zeigt sich aber vor allem am Vormittag zeitweise auch für etwas längere Zeit die Sonne am Himmel. Insgesamt werden die Wolken jedoch tagsüber langsam wieder mehr und dichter und es entwickeln sich am Nachmittag auch einige größere Quellwolken. Dabei sind in der Folge auch wieder einzelne Regenschauer, vielleicht sogar Gewitter möglich.