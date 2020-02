Facebook

Am Samstag bestimmt weiterhin ein Hochdruckgebiet das Wettergeschehen in unserem Land. Dabei ist die bei uns lagernde Luft auch eher trocken und somit gutsichtig. In der Früh kann es aber an manchen Flüssen und Seen etwas Nebel geben.