© Brian Jackson - Fotolia

Insbesondere in breiteren Talabschnitten und Richtung Zollfeld kommt die Sonne am Mittwoch bereits öfter heraus. Nach einigen sonnigen Phasen bilden sich tagsüber neue Regenschauer und Gewitter aus. Flächenhafter Regen ist das aber keiner mehr! "Nichts Halbes und nichts Ganzes – das Wetter erinnert eher an Aprilwetter, so unberechenbar wie es wahrscheinlich ist", meint der Wetterfrosch Werner Troger.