Wetter in St. Veit und Feldkirchen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer die Sonnenbrille am Freitag nicht benötigt, das Sommerkleid passt auf alle Fälle © vvvita - Fotolia

Bei steigendem Luftdruck haben wir es teils mit labilen Luftmassen zu tun. Es ändert sich also am Wetter nicht viel: Vereinzelte gewittrige Schauer sind daher durchaus ein Thema. Der Sommer bleibt ansonsten im Lande, obwohl sich die Sonne immer wieder recht schwer tut. Wie so oft bei solchen Lagen gibt es viele Orte, die während des Tages überhaupt gar keinen nennenswerten Regen abbekommen. Beispielsweise von Feldkirchen bis Eberstein wird es wohl kaum irgendwo nass.