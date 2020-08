Facebook

© (c) JenkoAtaman - stock.adobe.com (Evgeny Atamanenko)

Mit einer Südwestströmung wird warme Luft aus dem Mittelmeerraum in den Alpenraum geführt. Dabei scheint die Sonne zumindest gebietsweise noch länger. Vor allem im Gebiet östlich von Feldkirchen hat es die Sonne leichter. Westlich davon überwiegen dagegen die Wolken und das Schauer- und Gewitterrisiko steigt hier am Nachmittag örtlich leicht an. Die Tageshöchstwerte bei den Temperaturen sind sehr unterschiedlich: Am wärmsten wird es nach Osten hin in Richtung Zollfeld, wo sich föhniger Südwind zum Teil bemerkbar machen dürfte. "Diesen Wind nennt man hier auch Jauk-Wind", gibt der Meteorologe Werner Troger etwas Nachhilfe in der Wetterkunde.