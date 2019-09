Wetter in St. Veit und Feldkirchen

© Markus Traussnig

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines Tiefs bei den Britischen Inseln in einer lebhaften West- bis Nordwestströmung, mit der nun eine Warmfront aufzieht. Die Alpensüdseite wird davon nur ganz am Rande berührt. Der Luftdruck steigt und mit Drehung des Windes auf Nordwest bessert sich das Wetter rasch. Vielfach scheint die Sonne tagsüber durchaus länger.