Wetter in St. Veit und Feldkirchen

© Smileus - stock.adobe.com

Wir liegen an der Vorderseite eines Tiefs mit Zentrum bei den Britischen Inseln im sogenannten Warmluftsektor. Dabei bestimmt schwacher Zwischenhocheinfluss unser Wettergeschehen. "Der mäßig ausgeprägte Altweibersommer bleibt uns daher bis auf Weiteres erhalten", verspricht Werner Troger (Meteorologe). Zumindest örtlich scheint die Sonne tagsüber durchaus noch länger. Am Morgen hält sich recht verbreitet hochnebelartige Bewölkung, welche sich unterschiedlich rasch zurückbildet oder sogar auflöst. Tageshöchstwerte teils über 20 Grad beispielsweise in Feldkirchen.