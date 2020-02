Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Der Hochdruckeinfluss bleibt uns auch am Sonntag noch immer erhalten. Der in der Höhe nun langsam wieder auffrische West- bis Südwestwind schickt zudem relativ milde Luftmassen zu uns ins Land. Deshalb ist es am Sonntag tagsüber auch ausgesprochen mild und die Temperaturen erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Brückl Werte nahe plus 10 Grad.