Tagsüber lokal länger sonnig und am Nachmittag in den Niederungen Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad.

Wetter in St. Veit und Feldkirchen

Am Sonntag sind bis zu sieben Grad möglich © Juergen Fuchs

Der Hochdruckeinfluss wird vorübergehend wieder etwas stärker. Deshalb scheint am Sonntag außerhalb einiger über den Niederungen auch beständigerer Nebel- oder Hochnebelfelder zumeist auch wieder die Sonne. Später am Tag tauchen dann im Vorfeld einer Schlechtwetterfront langsam wieder einige Wolkenfelder besonders in höheren Luftschichten auf.