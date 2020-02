Schlechtwetterfronten und milde Luftmassen bestimmen das Wetter. In der ersten Tageshälfte sonniger.

Wetter in St. Veit und Feldkirchen

Wenn es in der Nase kribbelt - die ersten Pollen könnten am Sonntag fliegen © APA/ROBERT JAEGER

Vom Westen her erreichen weitere Schlechtwetterfronten mit sehr milden Luftmassen die Alpen. Wir an der Südseite der Alpen sind etwas abgeschirmt und das Wetter ist somit insgesamt doch merklich besser. Nach dem Abzug dichter Restwolken zeigt sich daher tagsüber zwischendurch vor allem nach Süden hin auch öfter und länger die Sonne. Später am Tag werden dann die Wolken nach Norden hin tendenziell insgesamt wieder langsam mehr und dichter.