Wer kühlere Temperaturen sucht, dem sei ein Waldspaziergang empfohlen © STMK TOURISMUS/LAMM/KK

Wiederum sehr sonnig und auch heißer bei Temperaturen zwischen 29 und 33 Grad. So wird der Sonntag. Am Montag wird es noch etwas heißer und die Temperaturen steigen in den Niederungen unseres Landes häufig sogar wieder deutlich über die 30 Grad Marke an. So erwarten wir zum Beispiel in Eberstein am Nachmittag Werte um 33 Grad. Dazu gibt es neuerlich viel Sonnenschein zu genießen und erst am Nachmittag bilden sich dann einige Quellwolken über den Bergen aus.