Am Samstag gibt es in weiten Teilen unseres Landes oft dichtere Wolken, die jedoch immer wieder auflockern sollten, länger vor allem nach Süden hin. Dabei bleibt es zumeist vom Morgen bis zum Abend auch trocken und nur gelegentlich könnten vorübergehend einmal leichte Regenschauer vom Norden her weiter in den Süden übergreifen.