Das Wetter am Sonntag ist optimal für einen Muttertagsausflug © kids.4pictures - Fotolia

Am Muttertag gelangt unser Land an der Vorderseite einer sich nähernden Schlechtwetterfront zunehmend in eine föhnige, südwestliche Strömung. Dabei gibt es tagsüber einen Mix aus Sonnenschein und Wolken, wobei die Sonne vor allem wieder am Vormittag und um Mittag länger scheinen sollte. Zudem frischt der Wind zum Teil lebhaft auf. Im späteren Verlauf des Tages werden dann die Wolken insgesamt wieder etwas mehr und auch dicker und ganz vereinzelte Regenschauer sind zum Abend hin nicht ganz unmöglich. "Die Temperaturen nehmen teilweise bereits frühsommerlichen Charakter an und dabei ist es besonders in den Nachmittagsstunden recht warm", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die höchsten Werte steigen zum Beispiel in Liebenfels auf Werte nahe 25 Grad an.